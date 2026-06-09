Çorum'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Kaza: 4 Yaralı

Çorum\'da Kaza: 4 Yaralı
09.06.2026 20:11
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Çorum'da otomobil ile tanker çarpıştı, aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Çorum'da otomobil ile asfalt yüklü tankerin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

F.A. idaresindeki 06 DYL 120 plakalı asfalt yüklü tanker, Çorum- Samsun kara yolu Palabıyık köyü kavşağında Ö.Ö'nün kullandığı 42 AAU 22 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan aynı aileden F.Ö, A.Ö. ve D.Ö. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Samsun, Güncel, Yaşam, Çorum, Kaza, Son Dakika

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