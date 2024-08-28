Çorum'da Kedi ve Fare Arasındaki Kovalamaca Görüntülendi - Son Dakika
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Çorum'da Kedi ve Fare Arasındaki Kovalamaca Görüntülendi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir okulun bahçe duvarındaki tel örgü üzerindeki kedi ve fare arasındaki kovalamaca cep telefonuyla kaydedildi.

28.08.2024 00:17
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde kedi ile farenin bir okulun bahçe duvarındaki tel örgü üzerindeki kovalamacası cep telefonuyla kaydedildi.

Sunguroğlu Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesin'deki Sungurlu Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bir fare, kendisini kovalayan kediden kaçmaya başladı.

Okulun bahçe duvarındaki tel örgünün üzerine çıkan fare, yaklaşık 1,5 dakika kendisini yakalamaya çalışan kedinin manevralarını savuşturmayı başardı.

Fare daha sonra tel örgülerden bir ağacın dalına atlayarak kediden uzaklaştı.

Kedi ve farenin kovalamacası cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: AA

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