Çorum'da Kovalamaca: Sürücü Yakalandı
Çorum'da Kovalamaca: Sürücü Yakalandı

Çorum'da Kovalamaca: Sürücü Yakalandı
21.02.2026 10:33
Çorum'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonrası yakalandı. Diğer şüpheli kaçtı.

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Devriye görevi yapan polis ekipleri, Çepni Mahallesi Demirciler Sokak'ta şüphelendikleri S.Ü. idaresindeki hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, kovalamaca sonucu Aynalı 1. Sokak'ta yakalandı. Araçta bulunan B.D. ise yaya olarak kaçıp izini kaybettirdi.

Polis ekiplerince S.Ü'ye, "dur" ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve makas atmak suçlarından 45 bin lira ceza uygulandı.

Ehliyetine daimi olarak el konulan sürücünün aracı trafikten men edilirken, polis ekipleri kaçan B.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Çorum

09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:49
Murat Yıldırım’ı zorlayan bayılma sahnesi Partnerini kaldıramadı
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı
08:55
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
08:37
Uzun süredir sessizdi Abdullah Gül’den dikkat çeken sözler
Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler
07:51
Gece yarısı suçüstü Eşini başka bir kadınla bastı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
