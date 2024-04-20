Çorum'da kuvvetli fırtına köy düğününü savaş alanına çevirdi
Bin 500 kişilik yemekli düğün fırtına çıkınca yarıda kaldı
Düğün çadırı, masa ve sandalyeler fırtına nedeniyle uçtu
ÇORUM - Çorum'un İskilip İlçesi'ne bağlı Karaburun köyünde, kuvvetli fırtına düğün yerini savaş alanına çevirdi.
Karaburun köyünde ikamet eden Yaşar Bıyık, oğlunun düğünü için köy meydanında yemek verdi. Yaklaşık bin 500 davetlinin katıldığı düğün yemeği aniden çıkan kuvvetli fırtına nedeniyle yarıda kalırken, düğün yemeği için kurulan çadır ile yemek için hazırlanan masa ve sandalyeler aniden çıkan fırtına nedeniyle etrafa savruldu. Düğüne katılmak için köye gelen davetlilerin bir kısmı geri dönerken büyük bir bölümü ise köydeki samanlık ve çatı altlarına sığındılar.
Düğün daveti için kurulan düğün çadırı fırtına nedeniyle yırtılıp uçarken yemek için hazırlanan masa ve sandalyelerde savrularak çevredeki tarla ve bahçelere uçtu. Düğün çadırının fırtına nedeniyle uçmaması için büyük uğraş veren düğün sahibi ve davetlilerin çabaları yeterli olmadı. Yırtılan çadır çok sayıda parçaya ayrılırken, masa ve plastik sandalyelerin bir kısmı da kırıldı.
Düğün sahibi Yaşar ve Erdal Bıyık kardeşler, Düğünüz vardı, kuvvetli fırtına her şeyi altüst etti. Yaklaşık bin 500 kadar davetlimiz vardı, fırtına sonrası her şey yarıda kaldı. Düğün çadırı, masa, sandalye her şey uçtu. Allahtan gelen afat, düğün yarıda kaldı fakat can kaybımız yok, buna şükür" şeklinde konuştular.
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