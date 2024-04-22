Çorum'da hastane penceresine takılan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Çorum'da hastane penceresine takılan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Çorum\'da hastane penceresine takılan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir güvercinin ayağı pencere korkuluğuna sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, güvercini kurtarmak için harekete geçti. İtfaiye eri, merdiven yardımıyla pencereye çıkarak güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralanan güvercin, tedavi edilmek üzere Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.

22.04.2024 16:09
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Çorum'da hastane penceresine ayağı takılarak mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pencere korkuluğuna güvercinin ayağının sıkıştığı ihbarı üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye aracının merdiveniyle pencereye çıkan itfaiye eri güvercini sıkıştığı yerden kurtararak aşağıya indirdi.

Bir ayağı kopan ve kanadından yaralanan güvercin, tedavi için Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da hastane penceresine takılan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da hastane penceresine takılan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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