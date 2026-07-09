Çorum'da Mahsur Kalan Kazıcı İçin Kurtarma Çalışması - Son Dakika
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Çorum'da Mahsur Kalan Kazıcı İçin Kurtarma Çalışması

Çorum\'da Mahsur Kalan Kazıcı İçin Kurtarma Çalışması
09.07.2026 14:24
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Çorum'da izinsiz kazı yaparken mağarada mahsur kalan kişi için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Çorum'da izinsiz kazı yapmak için arkadaşlarıyla girdiği mağarada mahsur kalan kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı.

Pancarlık ile Kavacık köyleri arasında kayalık alandaki bir mağarada bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapmak için giren 5 kişiden 4'ünün mağaradan çıktığını, 1 kişinin ise içeride mahsur kaldığını belirledi.

Halat yardımıyla mağaraya giren AFAD ekipleri, içeride gaz olduğunu fark etti.

Mağaradaki risklerin belirlenerek mahsur kalan kişinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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