Çorum merkez ve ilçelerinde yedikleri mantardan zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı.
Kent merkezinde 2, Osmancık ilçesinde 1 ve Bayat ilçesinde 4 kişi doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 7 kişi tedavi altına alındı.
Yetkililer, doğadan toplanan mantarlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Mantar Zehirlenmesi: 7 Kişi Hastaneye Başvurdu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?