Çorum'da Marifetli Gençlik Projesi Etkinliği
Çorum'da Marifetli Gençlik Projesi Etkinliği

20.05.2026 18:57
Çorum'da 'Ben Her Yerde Varım' projesi kapsamında Hasan Tuluk ile metal sanatı etkinliği yapıldı.

Çorum'da "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" teması kapsamında yürütülen "Ben Her Yerde Varım" projesi çerçevesinde etkinlik gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programda, "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanına sahip metal sanatçısı ve araştırmacı yazar Hasan Tuluk öğrencilerle bir araya geldi.

Programda geleneksel metal sanatına ilişkin bilgi veren Tuluk, kültürel mirasın korunması, üretim süreçleri ve mesleki birikimlerine dair öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Etkinlikte öğrenciler, geleneksel metal sanatına ilişkin çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu.

Kaynak: AA

