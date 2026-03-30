Çorum\'da Mescid-i Aksa İçin Eylem

Çorum'da, "Mescid-i Aksa'ya özgürlük" çağrısıyla eylem düzenlendi.

Çorum Filistin Platformunca organize edilen programda vatandaşlar, Hürriyet Meydanı'nda bir araya gelerek İsrail ablukası altındaki Mescid-i Aksa ile Gazze halkının özgürlüğü için dua etti.

Çorum İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Şahin Çalışkanoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın uzun yıllardır mağdur edildiğini söyledi.

Gazze'nin bombalanmasına ve abluka altına alınmasına rağmen Mescid-i Aksa'nın avlusunda Müslümanların yıllarca varlığını sürdürdüğünü belirten Çalışkanoğlu, "Mücahitler hep oradaydı. 60 yıldan bu yana ilk kez ramazanı ve bayramı prangalar altında, yalnız geçirdi ilk kıblemiz. Mescid-i Aksa adeta gasbedildi. Mescid-i Aksa müminlerden koparılmak, yok edilmek isteniyor." dedi.

Çalışkanoğlu, Mescid-i Aksa konusunda Müslümanların yetersiz kaldığını ifade ederek, "Mescid-i Aksa yaklaşık 1 aydır cemaatsiz, sessiz ve nefessiz. Şimdi bize düşen, şehitlerin emaneti olan Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaktır. Dikkatimizi dağıtmalarına fırsat vermeden Mescid-i Aksa'ya odaklanmalıyız." diye konuştu.

Programda İl Müftüsü Şahin Yıldırım dua etti.

Etkinliğe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdem, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ile vatandaşlar katıldı.