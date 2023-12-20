Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Y.D'yi (67) Mimar Sinan 1. Cadde'deki evinde hareketsiz bulan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Y.D, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen ve hayati tehlikesi bulunan Y.D, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
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