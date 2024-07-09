Çorum'da "Milletin Zaferi Fotoğraf Sergisi" açıldı - Son Dakika
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Çorum'da "Milletin Zaferi Fotoğraf Sergisi" açıldı

Çorum'da, terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı 'Milletin Zaferi' konulu sergi beğeniye sunuldu. Sergide, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ait 60 fotoğraf yer alıyor. Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen sergi, 16 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

09.07.2024 15:30
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Çorum'da, terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı "Milletin Zaferi" konulu sergi beğeniye sunuldu.

Hitit Üniversitesi öncülüğünde, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi işbirliğinde düzenlenen sergide, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ait 60 fotoğraf yer alıyor.

Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde serginin açılış törenindeki konuşmasında, darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlattı.

Bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirten Orhan, "Bu etkinlikler, sergiler, yarışmalar, konuşmalar, anma törenleri, şehit ve gazilerimizin ailelerinin ziyaret edilmesi, 15 Temmuz'un unutturulmaması için. Çünkü unutursak tekrar yaşamak zorunda kalırız. Unutmadık ve unutturmayacağız." dedi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, üzerinden 8 yıl geçmesi nedeniyle darbe girişiminin bazı yönlerinin unutulduğunu, unutulmasına müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bu amaçla Çorum Belediyesi olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Candan, "1 hafta boyunca Valiliğimizin riyasetinde Çorum Belediyesi ve kamu kuruluşlarının birçok etkinliği unutulmayı engellemek, önlemek için yapılacak. Çorum Belediyesi olarak biz de sahada olacağız." diye konuştu.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, 15 Temmuz darbe girişimi ve buna karşı milletin kahramanca direnişinin unutulmaması ve ders alınması gereken bir konu olduğunu kaydetti.

Bu amaçla fotoğraf sergisi düzenlediklerini dile getiren Baykam, "Fotoğraf sergisinde İletişim Başkanlığından alınan 60 fotoğraf bulunmakta. Bu fotoğrafların ortak bileşeni ise milletimizin darbeye direnişini yansıtması. Devletimize karşı böyle ihanet tablolarının bir daha olmaması dileğiyle tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Törende konuşmaların ardından sergi gezilerek fotoğraflar incelendi.

Milletin Zaferi Fotoğraf Sergisi, 16 Temmuz'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da 'Milletin Zaferi Fotoğraf Sergisi' açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da "Milletin Zaferi Fotoğraf Sergisi" açıldı - Son Dakika
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