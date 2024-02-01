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Çorum'da motosiklet hırsızlığı yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da motosiklet hırsızlığı yapan 3 kişi tutuklandı

Çorum\'da motosiklet hırsızlığı yapan 3 kişi tutuklandı

Çorum'da farklı adreslerden motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan M.C.E., E.B.Y. ve H.M.K. tutuklandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.02.2024 00:09
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Çorum'da farklı adreslerden motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi Köprübaşı 12. Sokak, Akkent Mahallesi 2. Cadde ve Bahçelievler Mahallesi'nde 3 motosikleti çaldıkları belirlenen M.C.E. (21), E.B.Y. (17) ve H.M.K. (17) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çorum'da motosiklet hırsızlığı yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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