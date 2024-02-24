Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Çorum\'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Çorum'un Buharaevler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Mehmet Ali C. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Şengül B'ye çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Şengül B. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

24.02.2024 12:41  Güncelleme: 12:42
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??????? Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Mehmet Ali C. (22) idaresindeki 19 AJJ 467 plakalı motosiklet, Buharaevler Mahallesi Buharaevler 7. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Şengül B'ye (51) çarptı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Şengül B. ise kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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