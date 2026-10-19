Çorum'da Muhtarlar Günü çelenk sunumu ve Vali Çalgan'ın kabulüyle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çorum'da Muhtarlar Günü çelenk sunumu ve Vali Çalgan'ın kabulüyle kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum merkez ve ilçelerinde Muhtarlar Günü kutlandı; mahalle ve köy muhtarları dernekleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Vali Ali Çalgan dernek başkanlarını makamında kabul ederken Kargı ve Oğuzlar'da tören düzenlendi, Ortaköy'de kaymakam muhtarları ağırladı.

Çorum merkez ve ilçelerinde Muhtarlar Günü kutlandı.

Kentteki mahalle ve köy muhtarları dernekleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kılcı, Çorum Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Hasan Belli, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkan Vekili Serkan Kırcı, Çorum Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Vekili Abidin Gündoğar ve beraberlerindekileri makamında kabul etti.

Ziyarette, İdare ve Denetim Müdürü Çetin Çalık, Belediye Muhtarlık İşleri Müdürü Bekir Sayın ve KÖYDES Müdürü Nuri Eser de hazır bulundu.

Vali Çalgan, muhtarların gününü kutlayarak, çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Kargı

Çorum'un Kargı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kargı Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, tüm muhtarları temsilen Arık Köyü Muhtarı İzzet Akpınar, İmambey Mahallesi Muhtarı İsmet Kızıltepe ve Güney Köyü Muhtarı Süleyman Karaca tarafından anıta çelenk sunuldu.

Fatih Mahallesi Muhtarı Serdal Kabakçı, törende yaptığı konuşmada, muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Muhtarların vatandaşlarla kamu kurum ve kuruluşları arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Kabakçı, muhtarlığın gücünü halktan alan önemli bir görev olduğunu vurguladı.

Törene, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmetcan Uluyol, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Oğuzlar

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçedeki muhtarlar, Yüzüncü Yıl Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tokur ve Cebeci, törenin ardından muhtarların gününü kutladı.

Törene Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Ortaköy

Ortaköy Kaymakamı Fatih Şimşek, ilçedeki mahalle ve köy muhtarlarını makamında ağırladı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre ziyarette Kaymakam Şimşek ve muhtarlar, muhtarlık müessesesinin önemi hakkında sohbet etti.

Şimşek, ziyaretin ardından Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, muhtarlara görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Kaynak: AA
Muhtarlar GünüAli ÇalganOğuzlarOrtaköyGüncelTörenKargıÇorumYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Kıbrıslı Türk gence kan donduran saldırı Topukları bıçakla kesildi Kıbrıslı Türk gence kan donduran saldırı! Topukları bıçakla kesildi
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için... Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Netanyahu’dan tedirgin eden çıkış Mesajı savaş uçaklarının önünde verdi Netanyahu'dan tedirgin eden çıkış! Mesajı savaş uçaklarının önünde verdi
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
15:38
A Milli Takım’da Sergen Yalçın sesleri Yarın açıklanacak
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri! Yarın açıklanacak
15:18
İsmail Kartal’dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
14:48
Savaş alanına dönen Fransa’da “sokağa çıkma yasağı“ talimatı
Savaş alanına dönen Fransa'da "sokağa çıkma yasağı" talimatı
14:14
İstanbul’daki konserde can vermişti Mesleği ortaya çıktı
İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
13:52
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için...
Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 15:54:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Çorum'da Muhtarlar Günü çelenk sunumu ve Vali Çalgan'ın kabulüyle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei