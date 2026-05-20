Çorum'da Öğrencilere Eleştirel Okuma Paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da Öğrencilere Eleştirel Okuma Paneli

20.05.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oku-Yorum, Yazı-Yorum Projesi kapsamında düzenlenen panelde öğrenciler eleştirel okuma yaptı.

Çorum'da lise öğrencilerine yönelik "Oku-Yorum, Yazı-Yorum Projesi" kapsamında panel düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, fen ve sosyal bilimler liselerinde öğrenim gören öğrencilerin eleştirel okuma becerilerini geliştirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak ve doğru yazma stratejileriyle geleceğin yazarlarını yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen panel, iki oturum halinde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, panelin açılışında yaptığı konuşmada, okumanın bireyin düşünme, sorgulama ve kendisini geliştirme sürecinde önemli olduğunu anlattı.

"Oku-Yorum, Yazı-Yorum Projesi"nin öğrencileri yalnızca akademik başarıya değil, hayata da hazırlayan önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Çağlar, okuyan, düşünen, araştıran ve üreten gençliğin ülkenin en büyük güvencesi olduğunu ifade etti.

Panelin ilk oturumunda Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Siyasetname, Utopia, Hükümdar, Devlet, El-Medinetü'l-Fazıla adlı eserler üzerine yaptıkları eleştirel okuma çalışmaları doğrultusunda hazırladıkları bildirileri katılımcılarla paylaştı.

İkinci oturumda ise fen liselerinde öğrenim gören öğrenciler sunum gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Türk destanları üzerine yürüttükleri eleştirel okuma ve analiz çalışmalarından hareketle hazırladıkları akademik içerikli bildirileri sundu.

Sunumlarda, Oğuz Kağan Destanı ile Ergenekon Destanı gibi kültürel miras ele alındı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Öğrencilere Eleştirel Okuma Paneli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Tottenham yine kaybetti Küme düşmemeleri için son bir şansları var Tottenham yine kaybetti! Küme düşmemeleri için son bir şansları var
Erzurum’da bir kişi cami önünde ölü bulundu Erzurum'da bir kişi cami önünde ölü bulundu
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var

21:01
Hakan Safi’den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
Hakan Safi'den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
20:26
Atatürk’e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
20:20
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
17:34
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 21:26:03. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Öğrencilere Eleştirel Okuma Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.