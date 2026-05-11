Çorum\'da Okul Bahçesinde Bıçaklı Kavga

Çorum'da okul bahçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Gülabibey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde A.S.(19) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı halde çevredeki bir markete sığınan A.S, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.