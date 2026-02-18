Çorum'da okullar ramazan ayı için süslendi

Çorum'da okullarda öğrencilere ramazan ayının manevi atmosferini hissettirecek etkinlikler düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla tüm illere gönderilen yazı kapsamında, Şehit Osman Aslan İmam Hatip Lisesi, 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ve Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Işıklandırma ve ramazana özgü motif ve figürlerle süslenen okullarda çeşitli etkinliklerle öğrencilerin bu ayın manevi duygusunu yaşaması hedefleniyor.

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Yılmaz Dinç, AA muhabirine, ramazan ayının birlik, paylaşma ve manevi atmosferini öğrencilerle yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Ramazanı en güzel şekilde yaşatmak için okullarda süsleme yaptıklarını belirten Dinç, "Bizim kültürümüzde misafir iyi karşılanır, iyi ağırlanır. Ramazan da bizim en kıymetli misafirimiz. Bu nedenle öğrencilerimizle büyük heyecanla hazırlık yaptık. Led ışıklarımız ve süslemelerimizle misafirimizi en güzel şekilde karşılamak istedik." dedi.

80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Aytekin Ağırcan da ramazanın manevi atmosferini öğrencilerle yaşamak ve yaşatmak amacıyla süslemeleri ortak çalışmayla hazırladıklarını anlattı.

Şehit Osman Aslan İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Neslihan Duyar ise ramazan etkinliğinin kendileri için hem eğlenceli hem de anlamlı geçtiğini vurgulayarak, "Okulu süslerken öğretmenimiz ramazan sokağı yapacağımızı söylediğinde çok mutlu oldum. Arkadaşlarımızla birlik ve dayanışma içinde rengarenk süslemeler yaptık. Ramazan benim için sadece oruç tutmak değil, birlik ve beraberliği de çağrıştırıyor." diye konuştu.

Program kapsamında çocuklara lokum ikramında bulunuldu, koro gösterisi, ramazan davulu ve mani dinletisi, semazen ile Hacivat-Karagöz gösterisi sunuldu.