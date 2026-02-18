Çorum'da okullar ramazan ayı için süslendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da okullar ramazan ayı için süslendi

18.02.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da okullarda öğrencilere ramazan ayının manevi atmosferini hissettirecek etkinlikler düzenlendi.

Çorum'da okullarda öğrencilere ramazan ayının manevi atmosferini hissettirecek etkinlikler düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla tüm illere gönderilen yazı kapsamında, Şehit Osman Aslan İmam Hatip Lisesi, 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ve Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Işıklandırma ve ramazana özgü motif ve figürlerle süslenen okullarda çeşitli etkinliklerle öğrencilerin bu ayın manevi duygusunu yaşaması hedefleniyor.

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Yılmaz Dinç, AA muhabirine, ramazan ayının birlik, paylaşma ve manevi atmosferini öğrencilerle yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Ramazanı en güzel şekilde yaşatmak için okullarda süsleme yaptıklarını belirten Dinç, "Bizim kültürümüzde misafir iyi karşılanır, iyi ağırlanır. Ramazan da bizim en kıymetli misafirimiz. Bu nedenle öğrencilerimizle büyük heyecanla hazırlık yaptık. Led ışıklarımız ve süslemelerimizle misafirimizi en güzel şekilde karşılamak istedik." dedi.

80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Aytekin Ağırcan da ramazanın manevi atmosferini öğrencilerle yaşamak ve yaşatmak amacıyla süslemeleri ortak çalışmayla hazırladıklarını anlattı.

Şehit Osman Aslan İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Neslihan Duyar ise ramazan etkinliğinin kendileri için hem eğlenceli hem de anlamlı geçtiğini vurgulayarak, "Okulu süslerken öğretmenimiz ramazan sokağı yapacağımızı söylediğinde çok mutlu oldum. Arkadaşlarımızla birlik ve dayanışma içinde rengarenk süslemeler yaptık. Ramazan benim için sadece oruç tutmak değil, birlik ve beraberliği de çağrıştırıyor." diye konuştu.

Program kapsamında çocuklara lokum ikramında bulunuldu, koro gösterisi, ramazan davulu ve mani dinletisi, semazen ile Hacivat-Karagöz gösterisi sunuldu.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da okullar ramazan ayı için süslendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler ’’Helal olsun’’ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
17:21
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:36
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
15:25
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 17:43:08. #7.11#
SON DAKİKA: Çorum'da okullar ramazan ayı için süslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.