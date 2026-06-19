Çorum'da Otel İşletmecisine Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da Otel İşletmecisine Silahlı Saldırı

Çorum\'da Otel İşletmecisine Silahlı Saldırı
19.06.2026 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da iki şüpheli, otel işletmecisi K.K'ye silahlı saldırıda bulundu, K.K hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da silahlı saldırı düzenlenen otel işletmecisi yaralandı.

İnönü Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otelin önüne gelen 2 şüpheli, işletme sahibi K.K'ye (44) tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.

K.K, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

K.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri ekiplerince yapılan incelemede, cadde ve kaldırımda çok sayıda boş mermi kovanı tespit edildi, otelin camlarına da mermi isabet ettiği belirlendi.

Çevrede araştırma yapan ekipler, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı otelin karşısındaki çocuk parkında bir ağacın altına atılmış halde buldu.

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Otel İşletmecisine Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı
Elazığ’da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku Elazığ'da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku
İnşaat temelinde elektrik akımı şüphesi İnşaat temelinde elektrik akımı şüphesi
İHA saldırısı Moskova’yı yangın yerine çevirdi Bilanço hayli ağır İHA saldırısı Moskova'yı yangın yerine çevirdi! Bilanço hayli ağır

08:56
Finale damga vuran anlar Ramazan’ın eşi kıskançlık krizine girdi
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
08:28
Meclis’te benzeri görülmemiş skandal Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
08:17
TRT’de bir skandal daha Dünya Kupası’nı izlemek için televizyonu açanlar şoke oldu
TRT'de bir skandal daha! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar şoke oldu
08:09
Adalar Belediyesi’ne operasyon Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı
08:03
ABD ile İran arasında yeni kriz mi Görüşmeler başlamadan ertelendi
ABD ile İran arasında yeni kriz mi? Görüşmeler başlamadan ertelendi
07:41
İstanbul’daki evinin önünden kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı
İstanbul'daki evinin önünden kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 09:30:01. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Otel İşletmecisine Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.