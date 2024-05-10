Çorum'da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Yaralı

Çorum\'da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Yaralı

Çorum'da Z.K. (47) idaresindeki bir otomobil, Mimar Sinan Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

10.05.2024 09:35
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Çorum'da otomobilin ağaca çarpıp devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Z.K. (47) idaresindeki 19 ABD 678 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi 10. Cadde'de yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün 231 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika

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