Çorum'da otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Rıdvan A. idaresindeki 06 EN 715 plakalı otomobil, Akşemseddin Caddesinde yoldan çıkarak parka devrildi.
İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada parkta bulunan aydınlatma direği de zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?