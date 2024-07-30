Çorum'un Dodurga ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ayşegül B. (54) idaresindeki 48 SN 835 plakalı otomobil, Köyiçi mevkisinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan Osman B. (55) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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