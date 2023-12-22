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Çorum'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Çorum'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü sağlandı.

Çorum\'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
22.12.2023 - 13:41,  Güncelleme: 13:42
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Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İ.Ö. idaresindeki 19 UD 302 plakalı minibüs, Alaca-Zile kara yolu Çopraşık köyü yakınlarında karşı yönden gelen U.Ş'nin kullandığı 66 ACL 547 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan G.Ş, A.D. ve M.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA
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