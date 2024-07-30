Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
İbrahim U, idaresindeki plakasız motosiklet ile Ahmet E'nin kullandığı 19 DP 936 plakalı otomobil Osmancık Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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