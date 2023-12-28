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Çorum'da otomobil kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da otomobil kazası: 2 kişi yaralandı

Çorum'un İskilip ilçesinde park halindeki bir otomobile çarpan başka bir otomobilde meydana gelen kazada, sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere sevk edildi.

Çorum\'da otomobil kazası: 2 kişi yaralandı
28.12.2023 - 08:51,
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Çorum'un İskilip ilçesinde otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alperen K. (22) idaresindeki 19 AEB 784 plakalı otomobil, Mahmut Lokum Sokak'ta park halindeki araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki Mustafa İ. (16) yaralandı.

Sağlık ekiplerince İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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