Çorum'da Otomobile Tüfekle Saldırı - Son Dakika
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Çorum'da Otomobile Tüfekle Saldırı

Çorum\'da Otomobile Tüfekle Saldırı
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Çorum'da park halindeki bir otomobile motosikletle gelen iki kişi tüfekle ateş etti.

Çorum'da park halindeki otomobile, motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından tüfekle ateş edildi.

E.T'ye ait, Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi'nde park halindeki 06 BNN 182 plakalı otomobil kurşunlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, 2 şüphelinin motosikletle caddeye gelerek otomobile tüfekle ateş ettiği, ardından olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Otomobile Tüfekle Saldırı - Son Dakika

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