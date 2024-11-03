Çorum'da Patlama: 1 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Patlama: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum\'da Patlama: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'daki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Doğal gaz tespiti yapıldı.

03.11.2024 18:09
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ÇORUM VALİSİ CANGAL: 1 ÖLÜ, 33 YARALIMIZ VAR

Çorum Valisi Ali Çalgan patlama sonrası Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Vali Çalgan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybeden hemşehrimize rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Saat 14.45 sularında 112'ye patlama ihbarı gelmiş, İlgili ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmişler. Bu patlamadan 34 kişi etkilenmiştir. Ne yazık ki bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok şükür yaralılarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaralılarımızdan 11 vatandaşımızın tedavileri devam etmekte olup, 22 kişi ise taburcu edilmişlerdir. İlk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz olduğu tespiti ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Yine de her türlü araştırma ve incelemelerimiz devam etmektedir. Binalar tamamen boş durumda, tespitlerimiz sürüyor. Olay yeri inceleme ekiplerimiz çalışmalarını sündürüyor. Evi zarar gören vatandaşlarımızı misafirhanelerde misafir edeceğiz. Her türlü ihtiyaçlarına cevap vereceğiz" dedi.

Bu arada hayatını kaybeden kişinin Osman Keyinci (65) olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Patlama: 1 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika

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