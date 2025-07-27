Çorum'da Pazar Kavgası: 1 Ölü, 7 Yaralı

ÇORUM'da pazar esnafı arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilere çelik yelek giydirildiği görüldü.

Olay, dün sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. İki pazarcı arasında 'yer anlaşmazlığı' nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Kemal Topçu, A.A., E.İ., R.C.T., A.İ., S.D., B.B. ve M.A.İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Topçu, kurtarılamadı.

Olayın ardından D.A. ve M.A.A. isimli 2 şüpheli bir tabanca ve tüfekle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabahın erken saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında, çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA