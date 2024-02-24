Çorum'da polis ekiplerinden kaçarken düşen kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da polis ekiplerinden kaçarken düşen kişi yaralandı

Çorum\'da polis ekiplerinden kaçarken düşen kişi yaralandı

Çorum'da Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarı yakınlarında şüpheli bir kişi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçmaya başlayan şüpheli, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, düştüğü yerde yapılan aramada bir tabanca bulundu.

24.02.2024 13:03  Güncelleme: 13:04
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Çorum'da polis ekiplerinden kaçarken yaklaşık 4 metre yüksekten düşen kişi yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarı yakınlarında şüpheli bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede araştırma yapan ekipleri görerek kaçmaya başlayan Y.Ş. (19), yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Yaralanan Y.Ş, sağlık görevlilerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince zanlının düştüğü yerde yapılan aramada bir tabanca bulundu.??????????????

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çorum'da polis ekiplerinden kaçarken düşen kişi yaralandı - Son Dakika
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