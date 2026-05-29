Çorum\'da Rastgele Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Çorum'da bir binadan çevreye rastgele ateş edildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi pompalı tüfekle birlikte yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Gülalibey Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binadan çevreye rastgele ateş açıldığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, binada yaptıkları çalışma sonucu şüpheli H.K'yi suç aleti pompalı tüfekle birlikte yakaladı.

Olay yeri ekiplerince bina ve çevresinde yapılan çalışmada çok sayıda boş kovan tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.