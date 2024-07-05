Çorum'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu - Son Dakika
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Çorum'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Çorum'da ikindi saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Çorum-Amasya kara yolunun bir bölümü ise sel suyu nedeniyle ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı ve yol tekrar açıldı. Ayrıca, yağıştan ekili araziler de etkilendi.

05.07.2024 23:53
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Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte ikindi saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı. İl merkezi ve ilçelerde sağanağın yanı sıra bazı bölgelerde dolu da etkili oldu.

Gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ağaç ve saçak altlarına sığındı.

Şiddetli yağış nedeniyle caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.

Yağışın ardından kentteki 19 ev ve iş yerlerini su bastı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, yağışın ardından su basması, ağaç devrilmesi ve rögar tıkanıklığı konularında 62 ihbar aldıklarını bildirdi.

Yağış öncesi ekiplerin kentin kritik noktalarında nöbet tutmaya başladığını belirten Aşgın, bu sayede özellikle rögar tıkanıklarına kısa sürede müdahale ettiklerini kaydetti.

Çorum- Amasya kara yolu ulaşıma kapandı

Şiddetli yağışla sel suyunun birikmesi nedeniyle Çorum-Amasya kara yolunun Figani ve Köseeyüp köyleri arasındaki bölümü su altında kaldı.

Yolun ulaşıma kapanmasından dolayı her iki yönde de araç kuyrukları oluştu.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Bölgede yol yapım çalışması yürüten iş makinelerince su ve çamurdan arındırılan yol, tekrar ulaşıma açıldı.

Figani ve Köseeyüp köylerindeki ekili arazilerin bir kısmı da yağıştan olumsuz etkilendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu - Son Dakika

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