Çorum'da Sebze Bahçelerinde Yangın - Son Dakika
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Çorum'da Sebze Bahçelerinde Yangın

Çorum\'da Sebze Bahçelerinde Yangın
15.07.2026 19:31
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Laçin'de çıkan yangın, meyve bahçeleri ve ormanlık alana sıçradı, müdahale sürüyor.

Çorum'un Laçin ilçesinde sebze bahçelerinin bulunduğu alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Dutludere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede çevredeki meyve bahçelerine ve anız halindeki tarlalara yayılan yangın, ardından bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Laçin'in yanı sıra Dodurga ve Hamamözü belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Çevredeki vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına çeşitli tarım aletleriyle destek veriyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Jandarma, İtfaiye, Güncel, Tarım, Laçin, Çorum, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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