Çorum'da Seyir Halindeki Araçta Yangın

20.10.2025 10:42
Çorum'da bir otomobilde çıkan yangın, atık malzemelere sıçrayarak büyüdü ama söndürüldü.

Çorum'da seyir halindeki otomobilde çıkan ve atık malzemelere sıçrayarak büyüyen yangın söndürüldü.

A.F.İ. idaresindeki 19 ADD 399 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 9. Sokak'ta seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Sürücünün kenara çekerek indiği aracı kısa sürede saran alevler, çevrede bulunan atık malzemelere de sıçrayarak büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın, yakınlarda bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

