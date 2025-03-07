Çorum'da bir şahıs, husumetlisinin Çorum Adliyesi'nin yanında bulunan kahvehanesine kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlar kahvehanede bulunan S.K. (56), Barış Can Özel, İ.Y., O.Z. (23) ve Ş.M.S.'ye (58) isabet etti. Vurulan 5 kişi yaralanırken, H.C.S. olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan S.K., Barış Can Özel ve İ.Y. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, O.Z. ve Ş.M.S. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Barış Can Özel kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Adliyenin yanındaki kahvehaneye kurşun yağdırdı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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