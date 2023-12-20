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Çorum'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Çorum'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Çorum'da Buharaevler Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Saldırganlardan biri yakalanırken diğerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Çorum\'da silahlı saldırı: 1 yaralı
20.12.2023 - 09:29,
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Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.G. (17) ve N.E. (17), konuşmak için Buharaevler Mahallesi Buhara 11. Sokak'a çağırdıkları D.K'ye (18) pompalı tüfekle ateş etti.

Yaralanan D.K, olay yerinin yakınlarındaki 112 istasyonuna sığınarak yardım istedi.

Burada sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan zanlılardan N.E, polis ekiplerince üzerindeki 2 pompalı tüfekle yakalandı.

Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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Çorum, Güvenlik, Polis, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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