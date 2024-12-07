Çorum'da Sokak Köpeğine Hızlı Müdahale, Algılar Değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Sokak Köpeğine Hızlı Müdahale, Algılar Değişti

Çorum'da bir sokak köpeğine çarparak yaralanmasına neden olan aile, Çorum Belediyesi'nin hızlı müdahale ve veteriner hizmetleriyle şaşkına döndü. Barınaklar hakkındaki olumsuz algılarının değiştiğini ifade eden aile, belediyenin sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.

07.12.2024 10:59  Güncelleme: 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sokak köpeğine hızlı müdahale gönülleri fethetti: "Büyük bir algımız vardı, bunu kırdılar"

ÇORUM - Çorum'da çarptıkları köpeğe Çorum Belediyesi tarafından yapılan hızlı müdahalenin kendilerini şaşırttığını ifade eden vatandaş, barınaklara karşı olan algılarının değiştiğini söyledi.

Çorum'da araçları seyir halinde olan aile, yola atlayan sokak köpeğine çarptı. Yaralanan köpek için veteriner hekim bulamayan Selma ve Eren Bektaş çifti, veteriner hekimlerinin yönlendirmesi üzerine Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü aradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı köpeği bulunduğu yerden alarak Çorum Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Yaralı köpek tedavi altına alındı. Aile daha sonra tedavisi süren köpeği ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Nefes Derneği Başkanı Erhan Avcı ve yönetimi de ziyarette hazır bulundu. Merkezin ziyaretçileri, tedavi devam eden köpek hayvanları için personellere getirdikleri mamaları da teslim etti.

Yaralı köpeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi alan aile, hayvan barınakları ile ilgili kötü algılarının gördükleri hizmet karşısında yıkıldığını söyledi. Çorum Belediyesi'nin aklındaki soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırdığını ifade eden Selma ve Eren Bektaş, Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Gültekin'in köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söylemesinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

"Polis ekiplerinden bile daha önce geldiler"

Kaza anı ve sonrasında yaşananları anlatan Selma Bektaş, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün aradıkları andan itibaren ekiplerin kendileriyle sürekli irtibat halinde olduklarını belirtti. Evlerinde baktıkları patili dostlarını sürekli götürdükleri veteriner hekimden yardım alamayınca Çorum Belediyesi'ni aradıklarını ifade eden Selma Bektaş, "Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Biz çok kötü bir kaza geçirdik. Patili dostumuz biraz hızlı hareket edip yola çarptık. Düzenli olarak evimizde baktığımız patili dostumuzu götürdüğümüz kendi veterinerimizi aradık ancak bize işyerini kapattığını gelemeyeceğini söyledi. Sahipsiz Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veterinerlerin olduğu bir an olsun aklımızdan çıktı. Sonra telefonla aradık, polis ekiplerinden bile daha önce geldiler. Gelmeden önce de bizleri defalarca aradılar. O aramaları bile bizleri çok rahatlattı. O sürecin kısa olması bizler için çok değerliydi. Böylesine bir hizmeti ilimize kazandıran Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bu hizmet bizi çok şaşırttı"

Çorum Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Eren Bektaş ise, "30 Kasım'da ailem ile birlikte Çorum FK maçını izlemek için stada gidiyordum. Tabii o heyecanla çarpışma meydana geldi. Köpek yolun ortasında yatarken trafiği durdurduk Biz de 112'yi aradık. Daha sonra 112 ekipleri barınağın numarasını verdiler. Kendilerine ulaştığımda gelmeyecekler gibi bir his vardı. Sağ olsunlar 3-4 kez arayarak gelene kadar bilgi aldılar. Geldikten sonra minik dostumuzu alıp götürdüler, düzenli olarak bilgi verdiler. Bu hizmet bizi çok şaşırttı. Medyada gördüğümüz haberlerde barınaklar farklı lanse ediliyordu. Biz de mecbur göndermek istedik. Gerçekten büyük bir algımız vardı, bunu kırdılar. Bunun için oradaki arkadaşlara, belediye ekiplerine teşekkür ederiz. Biz barınakta köpekleri kafese koydukları bir barınakmış gibi biliyorduk. Veteriner hekimlerin çalıştığı, insanların orada gece gündüz hizmet verdiğini bilmiyorduk. Biz hatta Samsun'daki hayvan hastanesine götürmeyi dahi teklif ettik. Sonra öğrendik ki burada 3 tane veteriner hekim çalışıyormuş, kapsamlı bir hastaneymiş" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çorum Belediyesi, Yerel Haberler, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Sokak Köpeğine Hızlı Müdahale, Algılar Değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
15:04 Mahsun Kırmızıgül’ün acı günü, annesi hayatını kaybetti Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü, annesi hayatını kaybetti
14:48 Işık şefi Mustafa Kap, Hande Yener konserinden sonra hayatını kaybetti Işık şefi Mustafa Kap, Hande Yener konserinden sonra hayatını kaybetti
14:45 Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı
14:38 Seçil Erzan davasında adı geçen banka genel müdürü görevinden istifa etti Seçil Erzan davasında adı geçen banka genel müdürü görevinden istifa etti
14:30 İşte en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler İşte en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler
14:19 Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası’na katılmayacak Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmayacak
14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
14:02 Türk ürünlerine Avrupa’dan ardı ardına ret Türk ürünlerine Avrupa'dan ardı ardına ret!
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:56 Kolombiya’da “Oyuncak bebek“ lakaplı suç makinesi yakalandı Kolombiya'da "Oyuncak bebek" lakaplı suç makinesi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 11:45:03. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Sokak Köpeğine Hızlı Müdahale, Algılar Değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.