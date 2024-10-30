Çorum'da "Son Akşam Yemeği" filmi şehit yakınları ve gazilere izletildi - Son Dakika
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Çorum'da "Son Akşam Yemeği" filmi şehit yakınları ve gazilere izletildi

Çorum\'da "Son Akşam Yemeği" filmi şehit yakınları ve gazilere izletildi

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, Çorum'un İskilip ilçesinde şehit yakınları ve gazilere izletildi.

30.10.2024 10:17
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Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, Çorum'un İskilip ilçesinde şehit yakınları ve gazilere izletildi.

İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesi tarafından hayata geçirilen "İskilip Sokak Sinema Günleri Projesi" kapsamında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde, "Son Akşam Yemeği" adlı sinema filmi, Redif Kışlası'nda seyirciyle buluştu.

Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatan film izleyicilerden beğeni topladı.

En İyi Uzun Metraj Film, En İyi Sinematograf, En İyi Kadın Oyuncu En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Yapımcı ve En İyi Müzik kategorilerinde pek çok festivalden ödül alan film, Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu alıyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, İskilip, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da 'Son Akşam Yemeği' filmi şehit yakınları ve gazilere izletildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da "Son Akşam Yemeği" filmi şehit yakınları ve gazilere izletildi - Son Dakika
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