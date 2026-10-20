Çorum'da spor salonunda rahatsızlanan 47 yaşındaki kişi hastanede hayatını kaybetti

Çorum'da spor salonunda rahatsızlanan 47 yaşındaki kişi hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da spor salonunda rahatsızlanan 47 yaşındaki kişi için 112'den yardım istendi. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kişi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı; cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.
Çorum'da spor salonunda rahatsızlanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kentteki bir spor salonunda spor yaptıktan sonra rahatsızlanan Murat Keskin (47) için 112'den yardım istendi.
İhbar üzerine spor salonuna sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Keskin, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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