Çorum\'da Tarihi Kent Meydanı\'nda Tarihi Çorum Konağı\'nın inşası başladı

Çorum'da Tarihi Ayakkabıcılar Arastası'nda kamulaştırılarak yıkılan binanın yerine yapılacak Tarihi Çorum Konağı'nın inşasına başlandı.

Tarihi Kent Meydanı'nda yaklaşık 7 asırlık Ulu Cami'nin karşısında inşa edilecek konak için temel atma töreni düzenlendi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, törende yaptığı konuşmada, eski binanın kamulaştırılması ve yıkılmasına rıza gösteren hak sahiplerine teşekkür etti.

Şehirlere kimlik kazandıran unsurların tarihi ve manevi değerler olduğunu belirten Çalgan, "Saat Kulesi, Ulu Cami, Velipaşa Konağı, Velipaşa Hanı'nın yanına inşallah temelini attığımız Tarihi Çorum Konağı eklenmiş olacak. Bu şehre gelenler, bu şehre ait mekanlar görecek." dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da Çorum'un tarihi yapıları ve üretim kültürüyle öne çıktığını belirterek, kentte yatırımların sürdüğünü söyledi.

Ulu Cami, Kubbeli Camisi ve Taş Bina gibi yapıların kentin kültürünü yansıttığını ifade eden Ahlatcı, Tarihi Çorum Konağı'nın da gelecekte kentin kültürel dokusuna katkı sağlayacağını kaydetti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Tarihi Kent Meydanı'na bakan 5 katlı ve ekonomik ömrünü tamamlamış binanın kamulaştırılarak yıkıldığını, yerine Tarihi Çorum Konağı'nın yapılmasına karar verildiğini anlattı.

Yeni yapının aynı bölgede bulunan ve 1956'daki yangında yıkılan eski Hükümet Konağı'ndan esinlenerek tasarlandığını aktaran Aşgın, binanın yap-işlet-devret modeliyle inşa edileceğini ve belediye bütçesinden kaynak kullanılmayacağını söyledi.

Aşgın, konağın 650 metrekare taban alanına ve yaklaşık 1650 metrekare kapalı alana sahip olacağı bilgisini vererek, "270 gün süre verdik ama Allah'ın izniyle 270 güne bırakmadan, aynı yerde açılış törenini de birlikte yapacağımızı umuyorum." diye konuştu.

Konakta en geniş alanın emekliler lokali olarak değerlendirileceğini aktaran Aşgın, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarının başladığını kaydetti.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve BBP Çorum İl Başkanı Özkan Yandım da konağın kente hayırlı olmasını temenni etti.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın duasının ardından protokol üyeleri temsili butona bastı.

Törene, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.