Çorum\'da ters yöne giren motosikletli, polis memuruna çarptı; 16 sentetik hap bulundu

ÇORUM'da uygulama sırasında 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne giren sürücü motosikletiyle polis memuruna çarptı. Yaralanan polis, hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan sürücünün üzerinde 16 sentetik hap ele geçirildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Akpınar Caddesi'nde meydana geldi. Trafik ekipleri ve motosikletli polis timlerinin gerçekleştirdiği uygulama sırasında, 19 AHH 931 plakalı motosikletin sürücüsü B.C.Y. (24), ekiplerin 'dur' ihtarına uymadı. Ters yönde ilerleyen motosiklet, uygulama yapan polis memuruna çarptı. Yaralanan polis memuru, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan sürücüsü B.C.Y.'nin üzerinde yapılan aramada ise 16 sentetik hap ele geçirildi. B.C.Y.'ye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulanırken, motosiklet 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.