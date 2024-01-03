Çorum\'da TIR orta refüje çarptı, sürücü yaralandı

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ÇORUM'da orta refüje çarpan TIR'ın yabancı uyruklu sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 1630 sıralarında Çorum Çevre Yolu Buharaevler Kavşağında meydana geldi. Yabancı uyruklu sürücünün idaresindeki TIR, Samsun istikametinden Ankara yönüne hareket halindeyken kavşağa geldiğinde kontrolden çıkarak önce sinyalizasyon direklerini devirdi, sonra orta refüje çıktı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralanan sürücü ve yanındaki bir kişi olay yerine gelen ambulansa alınarak ilk müdahale yapıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.