Çorum'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

19.06.2026 14:23
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Çorum'da kırmızı ışıkta duran araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı, 2 kişi yaralandı.

ÇORUM'da otomobilin kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 AIL 407 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen Y.E. yönetimindeki 05 KG 119 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 05 KG 119 plakalı otomobilin sürücüsü Y.E. ile yanındaki H.S.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya karışan 31 AIL 407 plakalı otomobilin sürücüsü ise aracını bırakarak kaçtı. Polis, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Trafik, Çorum, Yaşam, Son Dakika

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