Çorum\'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde, otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında eski Çorum- Amasya Karayolu Mecitözü ilçe girişinde meydana geldi. Yusuf Can Çiçek idaresindeki 06 DSE 487 plakalı otomobil ile Veli Erdem idaresindeki 19 NE 057 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil savrularak trafik levhalarına çarptı. Kazada otomobil ve yolcu minibüsünde bulunan sürücülerle birlikte Hüseyin Tunç, Mehmet Tunç, İsmail Gül, Hande Durmuş, Kadriye Hayriye Tomak ve Oğuzhan Gürbüz yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mecitözü Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.