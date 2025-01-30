Çorum'da traktör çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraylı köyünde S.A'ya ait hızar motoru ile Üyük köyünde A.Y'ye ait traktör ve römorkun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Ş.Ö'yü çalıntı traktörle yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Traktör Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?