Çorum'un İskilip ilçesinde dere yatağına yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre Recep Karaaslan (68) idaresindeki 19 FC 345 plakalı traktör, Kuzuluk köyü Kuzuluk Köprüsü yakınlarında dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Karaaslan'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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