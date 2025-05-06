Çorum\'da Un Fabrikası Patladı: 9 Yaralı

Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi'ndeki bir un fabrikasında un paketleme ünitesinde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, gazetecilere, paketleme ünitesinde hava basıncı kaynaklı bir patlamanın yaşandığını söyledi.

Bu ünitede çalışan 9 kişinin patlamadan etkilendiğini belirten Çalgan, "Bir kişi ayakta tedavi edilerek gönderildi. Diğer 8'i Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile iki özel hastaneye kaldırıldı. Bunlardan 7'sinin durumunun iyi olduğunu az önce sağlık müdürümüzden öğrenmiş olduk. Bir tanesi üçüncü derece yanık tanısıyla tedavi edilmekte. Bunun durumunun biraz kritik olduğunu, ağır olduğunu söylediler. Diğer 7 hastanın kısa sürede taburcu edileceklerini söylediler." dedi.