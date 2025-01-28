Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığınca Alaca merkezde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen M.D. takibe alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi.
Zanlıya ait evdeki aramada, 105 sentetik ecza, 88,8 gram uyuşturucu madde ve 6 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı - Son Dakika
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