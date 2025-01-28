Çorum'da Yabani Hayvanlar Fotokapanla Görüntülendi

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Çorum'da yabani hayvanlar, fotokapan ile görüntülendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğünce, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Sistem sayesinde bugüne kadar çok sayıda geyik, karaca, kurt ve ayının yanı sıra vaşak da görüntülendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ali Çalgan, ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla hem yaban hayatındaki artış ve azalışın kayıt altına alındığını hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesinin amaçlandığını belirtti.

Yaban hayatının ekosistemin dengesi için kritik rol oynadığına işaret eden Çalgan, şunları kaydetti:

"Yaban hayatını koruma çabaları, biyolojik çeşitliliğin devamlılığını sağlamak, gelecek nesillere daha sağlıklı dünya bırakmak ve insan sağlığını korumak için gereklidir. Yaban hayatının korunması, sadece belirli hayvan türlerinin yok olmasını engellemekle sınırlı değildir. Aynı zamanda tüm ekosistemin sağlığını korumak anlamına gelir. Sağlıklı bir ekosistem temiz su, verimli topraklar ve iklim dengesinin korunması gibi sayısız fayda sağlar. Doğanın zenginliğini ve çeşitliliğini korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu çabalar sadece yaban hayatını değil, aynı zamanda kendi geleceğimizi de korumamızı sağlar."