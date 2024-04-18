Çorum'da yapılan asayiş uygulamasında aranan şahıslar yakalandı, alkollü araç kullananlara ceza uygulandı - Son Dakika
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Çorum'da yapılan asayiş uygulamasında aranan şahıslar yakalandı, alkollü araç kullananlara ceza uygulandı

Çorum\'da yapılan asayiş uygulamasında aranan şahıslar yakalandı, alkollü araç kullananlara ceza uygulandı

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında, aranması bulunan 2 şahıs yakalandı. Ayrıca, alkollü araç kullanan 13 sürücüye toplamda 153 bin 710 lira ceza kesildi. Uygulama kapsamında yapılan trafik kontrollerinde ise 125 araç sorgulandı ve 2 araç trafikten men edildi. Ayrıca, yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kesici ve delici alet ile tabancalara ait fişek ve 14 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

18.04.2024 22:43
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Çorum Emniyet Müdürlüğünce yapılan genel asayiş uygulamasında, aranması bulunan iki şahıs yakalandı, alkollü araç kullanan 13 sürücüye 153 bin 710 lira ceza uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalar kapsamında, kasten adam öldürme suçundan 9 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan D.D. ve hırsızlık suçundan 24 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan Ö.B, yakalanarak gözaltına alındı.

Kentin farklı noktalarında yapılan trafik kontrollerinde ise 125 araç sorgulandı. Alkollü araç kullanan 13 sürücüye 153 bin 710 lira ceza uygulanırken trafikten men edilen 2 araç otoparka çekildi.

Ekiplerce yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kesici ve delici alet, tabancalara ait fişek ile 14 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, trafik, Çorum, Güncel, Son Dakika

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