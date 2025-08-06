Çorum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastanede tedavi altına alındı.
Demet D. idaresindeki 19 AFS 501 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bahri Ç'ye (75) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil ile refüj arasında sıkışarak yaralanan Bahri Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Yaya Kazası: 75 Yaşındaki Adam Yaralandı - Son Dakika
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