Çorum\'da yeni eğitim yılı törenle başladı, 88 bin 164 öğrenci dersbaşı yaptı

Çorum'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, 19 Mayıs İlkokulunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentte 484 okuldaki 4 bin 816 derslikte açık öğretim dahil 88 bin 164 öğrenci ve 7 bin 724 öğretmenin dersbaşı yaptığını söyledi.

Bu yıl okul öncesine 7 bin 333, 1. sınıfa ise 6 bin 135 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirten Çalgan, "Bu eğitim öğretim yılında öğrencilerimize 1 milyon 187 bin 607 kitap dağıtıldı. Öğrencilerimiz okulun ilk günü kitaplarını sıralarında hazır bulmuşlardır. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında okullarımızın fiziki eksiklikleri mümkün olduğunca tamamlanmış oldu. Bir kısım okullarımıza halı saha, bir kısmına spor salonu yapıldı. Bir kısmı boyandı, bir kısmı yıkılıp yeniden yapıldı. Yani eğitim öğretim konusunda fiziki şartlarda eksiğimiz kalmadı." dedi.

Eğitim öğretim devam ettiği sürece bir kısım küçük eksikliklerin oluşabileceğine dikkati çeken Çalgan, "Bunları her günün bitiminde idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, okul memurlarımız süratle bozulan musluğu, kapı kolunu, lambayı tespit edip, kontrol edip varsa eksikliklerimiz en kısa sürede gidermeye çalışacağız." diye konuştu.

Çorum'da geçen eğitim öğretim yılının başarıyla tamamlandığına işaret eden Çalgan, "Gerek LGS'de ortaokuldan liseye geçişte, gerekse liseden üniversiteye geçiş sınavlarında tam derece başarılı bir sezon yaşadık. Bu senenin daha iyi olması için hepimizin el birliğiyle gayret göstermesi gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'de Maarif Modeli ile çocukları okuyan, öğrenen, sorgulayan ve öğrendiklerini hayata tatbik eden öğrenciler olarak yetiştirmenin gayretinde olduklarının altını çizen Çalgan, "Hepinizin amacı, nihai hedefi budur, bu olmalıdır. Eğer yaşadığı topluma yabancılaşan, çevresine, doğaya, hayvanlara, diğer canlılara, insanlara saygısı eksik olan bir nesil yetiştirirsek bilginin çok önemli bir fark yaratacağını beklememeliyiz. Eğitimden maksat olumlu davranış değişikliklerine sebep olacak bir ortamı hazırlamaktır. Akademik başarı bunun arkasından tabii ki gelecektir." ifadelerini kullandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Peygamber Efendimizin çok güzel bir hadisi şerifi var. 'Ya öğrenen ol, ya öğreten ol. Üçüncüsü olma, helak olursun.' Öğrenenler, öğretenler burada. Milletimizin bekası, devletimizin yücelmesi bakımından yetiştireceğimiz öğrencilerimiz burada. İnşallah Efendimizin bu hadisi, yolumuzu aydınlatsın." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da, yeni eğitim öğretim yılının "mayamız birlik, ilk dersimiz kardeşlik" anlayışıyla başladıklarını kaydetti.

Eğitimi yalnızca bilgi aktarımından ibaret görmediklerini bildiren Çağlar, "Eğitimi çocuklarımızın akıl, kalp ve şahsiyet bütünlüğü içinde yetişmesini, milletimizin ortak değerleriyle geleceğe güvenle yürümesini en temel vazifelerimizden biri kabul ediyoruz. Bu anlayış aynı zamanda Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizin istiklalini, ilim, irfan, aklın rehberliğinde inşa etme idealinin bir devamıdır." dedi.

Okul Müdürü Turgut Çağlayan ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yalnızca akademik başarı değil, milli ve manevi değerleri benimsemiş, düşünen, sorgulayan, üreten, öz güvenli ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından çocuklar, geleneksel çocuk oyunları oynadı.

Törene, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de katıldı.